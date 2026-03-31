Тейлор Свифт выпустила клип на песню памяти Элизабет Тейлор

Тейлор Свифт удивила поклонников, выпустив новый музыкальный клип на свою песню Elizabeth Taylor, смонтированный из многочасовых видеозаписей с участием покойной кинозвезды.

В видео нет самой Свифт, вместо этого она смонтировала "суперподборку" сцен из фильмов покойной актрисы, добавив архивные клипы и кинохронику, показывающие, как звезду преследуют папарацци.

В клипы вошли кадры из таких фильмов, как «Клеопатра», «Кошка на раскаленной жестяной крыше», «Кто боится Вирджинии Вульф?» и культового фильма «Бум!», в котором Тейлор играет женщину, шесть раз разведенную, к которой является ангел смерти.

Ранее Свифт говорила о своем восхищении звездой, заявив: «Найти образцы для подражания довольно сложно, но я бы сказала, что она одна из моих».

Родившись в Лондоне в 1932 году, Тейлор была одной из крупнейших кинозвезд XX века, известной своей неповторимой красотой и исполнением ролей вспыльчивых и волевых персонажей.

В своё время она была самой высокооплачиваемой актрисой в мире, но также привлекла к себе внимание своей запутанной личной жизнью.



В прошлом году, выступая на шоу Элвиса Дюрана, Свифт объяснила, что вдохновило ее написать о Тейлор для своего последнего альбома The Life of a Showgirl.

«Она всегда была для меня примером для подражания, очень гламурной, очень любимой, но по какой-то причине противоречивой фигурой, и я тоже оказалась в подобной ситуации. Она находилась под пристальным вниманием, и это было невероятно пристально, но она справлялась с этим с юмором и продолжала жить своей жизнью, — говорила она. - Она продолжала создавать невероятное искусство, и поэтому эта песня — своего рода песня о любви, рассказанная через призму того, через что ей пришлось пройти в жизни, и тех параллелей, которые я чувствую в своей собственной жизни».

В тексте песни содержатся явные отсылки к жизни Тейлор. Она начинается в Портофино, итальянском городе, где актер Ричард Бертон впервые сделал ей предложение, и где она провела четыре из восьми своих медовых месяцев.

Строчка "Я буду плакать, мои глаза фиолетовые" отсылает к знаменитым завораживающим глазам звезды; а фраза "что же можно подарить девушке, у которой есть всё?" — это отсылка к одному из её фильмов.

Свифт получила разрешение от наследников Тейлор, которая умерла в 2011 году в возрасте 73 лет, на выпуск песни и использование её образа в музыкальном видео.

Авторские отчисления, полученные от трансляции видео, пойдут в наследство актрисы, которое управляет ее архивом и Фондом борьбы со СПИДом имени Элизабет Тейлор.

«Моей семье очень нравится эта песня, и бабушке она бы тоже понравилась, — сказал внук Тейлора, Куинн Тиви, когда песня вышла в прошлом году. - Жаль, что она не смогла её услышать. Тейлор Свифт не только отдала прекрасную дань уважения Элизабет Тейлор, но и, кажется, обращается к ней напрямую, одновременно обращаясь к ее наследию многогранно, откровенно, честно и весело. В ней переплетаются атрибуты славы и американские горки влюбленности, и в ней так много трогательных отсылок, от культовых духов White Diamonds до ее украшений и, конечно же, ее любви к любви».

Как и в случае с недавним видеоклипом Тейлор Свифт на песню Opalite, в котором снялись Грэм Нортон и Льюис Капальди, промо-ролик к песне Elizabeth Taylor изначально будет доступен эксклюзивно на Spotify и Apple Music .

Аналитики отрасли предполагают, что решение не загружать песню на YouTube связано с изменением правил составления американских чартов, из-за чего песни, транслируемые на этом сайте, больше не учитываются в Топ-100.

BBC запросила у команды Свифт разъяснения, но пока не получила ответа.

Но в случае с Opalite видео было загружено на YouTube через 48 часов, поэтому то же самое может быть справедливо и для Элизабет Тейлор.

В конце видео некоторые внимательные фанаты заметили, что, хотя песня была впервые выпущена в октябре 2025 года, в титрах указано "©2024 Тейлор Свифт", что подтверждает, что она написала трек во время гастролей в рамках своего грандиозного тура Eras.