Taylor Swift удвоила рекорд самого кассового тура в истории

«Вместе со 149-м и последним шоу, которое прошло в Ванкувере, в (канадской - ред.) провинции Британская Колумбия в воскресенье, тур Свифт продал в общей сложности билеты на сумму 2 077 618 725 долларов. Это два миллиарда с мелочью - в два раза больше, чем валовая сумма с продажи билетов любого другого концерта в истории», - пишет New York Times со ссылкой на компанию-продюсера певицы Taylor Swift Touring.



Taylor Swift

Согласно информации компании, концерты поп-дивы в рамках тура собрали в общей сложности более 10 миллионов людей по всему миру. Таким образом, одно место на ее концерте обошлось приблизительно в 204 доллара.

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Согласно рейтингу издания Pollstar, в декабре 2023 года концертный тур Eras Tour, который на тот момент еще не закончился, установил мировой рекорд, став самым кассовым в истории и собрав более 1 миллиарда долларов. Как указывает издание Newsweek, британская рок-группа Coldplay стала второй группой, собравшей более миллиарда долларов в рамках своего тура. При этом газета Billboard отдает пальму первенства Coldplay, которая, по ее данным, установила рекорд в августе 2024 года, собрав более миллиарда долларов в рамках своего тура Music of the Spheres World Tour.

В апреле Свифт вошла в список миллиардеров Forbes. В начале февраля она завоевала "Грэмми" в категории "Лучший альбом года" за Midnights, а в декабре прошлого года она возглавила рейтинг "Человек года" по версии журнала Time, обойдя президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби