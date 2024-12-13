В России вышел «Тейлор Свифт. Дневник свифти»

Книга будет доступна в электронном и аудио формате эксклюзивно в сервисе Яндекс Книги.



«Тейлор Свифт. Дневник свифти»

Печатное издание выйдет в издательстве «Эксмо». Большой формат, мелованная бумага, потрясающие арты и захватывающее погружение в историю Тейлор делают книгу самым желанным подарком для всех поклонников певицы.

Творчество Тейлор Свифт невозможно рассматривать в отрыве от ее биографии. Каждый ее альбом, каждая «Эра Тейлор Свифт» отражает важный этап ее жизни: большую любовь или болезненный разрыв, первый значимый успех или беспрецедентную отмену, затворничество или триумфальное возвращение.

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У каждой Эры – свой цвет, свои ключевые фразы и песни, а также новые образы Тейлор, как символ ее трансформации и роста. В аудиоверсии атмосфера Эпох передается с помощью музыкально-шумового оформления. В печатной и электронной версии книги Эры представлены уникальными иллюстрациями от художницы с мировым именем Лайи Лопес, а в аудиоверсии Эры имеют свое уникальное звучание.

Автор Маркос Буэно, – преданный фанат певицы и создатель одного из самых авторитетных подкастов о Тейлор – что отличает эту книгу от стандартных биографий. В книге все ключевые песни Тейлор Свифт разбираются как часть истории артистки – и часть истории самих слушателей. Поклонники узнают себя в ее песнях, находят в них убежище, вдохновение, растут вместе с Тейлор. Маркос исследует и отвечает на вопрос: в чем феномен Тейлор Свифт? Ее песни – это терапия или магия?

Продажи книги в книжных магазинах и на маркетплейсах, стартуют 13 декабря, в день рождения певицы. В этот же день книга появится в аудио и электронном форматах эксклюзивно в Яндекс Книгах.

Ссылка на аудиокнигу: https://books.yandex.ru/audiobooks/Fg0OR4EG