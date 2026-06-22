Кирк Хэмметт, гитарист Metallica, появился на концерте в футболке с надписью «Тейлор Свифт – проект ЦРУ». Это случилось 13 июня на выступлении в Будапеште. А через несколько дней, 19 июня на концерте в Дублине, Хэмметт упал со сцены во время исполнения песни «Seek & Destroy».



Кирк Хэмметт в футболке «Тейлор Свифт – проект ЦРУ»

Вот так выглядел гитарист Metallica на шоу в Будапеште. Большую часть времени нижнюю часть футболки не было видно из-за гитары – и ее можно было принять за фанатский мерч.

Фанаты Свифт возмутились поступку Хэмметта. По их мнению, это не смешно, а оскорбительно. И когда он упал на концерте в Дублине, поклонники Свифт назвали это кармой. Сам музыкант пока не давал комментариев на этот счет.