Metallica жертвует 500 000 на помощь пострадавшим, среди них гитарист Iron Maiden

Благотворительный фонд группы All Within My Hands выделит 500 000 долларов на гуманитарную помощь, оказываемую фондом Wildfire Recovery Fund фонда California Community Foundation и фондом Eaton Canyon Fire Relief and Recovery Fund фонда Pasadena Community Foundation, говорится в пресс-релизе. Фонд «посвящен созданию устойчивых сообществ путем поддержки образования рабочей силы, борьбы с голодом и других важных местных услуг», — говорится на его веб-сайте.



Metallica

Разрушительные пожары начались на прошлой неделе в Pacific Palisades на западной стороне Лос-Анджелеса и в районе Альтадена на востоке. В других районах, включая Studio City и Runyon Canyon, также были пожары — хотя с тех пор их удалось локализовать и потушить.

На момент публикации пожар в Палисейдс охватил более 93 кв.км и локализован лишь на 14%, в то время как пожары в Итоне на восточной стороне локализованы на 33% и занимают площадь 57 кв. км. За последнюю неделю в городе погибло 24 человека, почти 100 000 человек получили приказы об эвакуации, а более 12 000 строений были разрушены.

Гитарист Iron Maiden Эдриан Смит — последний музыкант, который рассказал, что потерял дом из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

Басист/певец Primus Лес Клейпул сообщил, что гитарист его группы Ларри «Лер» Лалонд и его семья потеряли свой дом в Пасифик Палисейдс, историческом районе Лос-Анджелеса, который был практически уничтожен пожаром Палисейдс. Среди тысяч жителей Лос-Анджелеса, чьи дома были сожжены дотла пожарами, есть несколько музыкантов и ветеранов индустрии развлечений, включая Мэнди Мур (и ее мужа, лидера Dawes Тейлора Голдсмита), Пэрис Хилтон, мать Бейонсе, Тину Ноулз, Джене Айко, Пэрис Хилтон, автора песен Дайан Уоррен и звезд The ​​Hills Спенсера Пратта и Хайди Монтаг и многих других.

Кроме того, лидер группы Smashing Pumpkins Билли Корган сообщил, что его семье пришлось покинуть дом, в котором они остановились в Лос-Анджелесе.