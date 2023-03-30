Metallica выпустила 8-минутный клип на заглавную песню альбома «72 Seasons»

Это четвертый сингл с пластинки, которая выйдет 14 апреля. Хронометраж представленных треков продолжает расти. В этот раз длительность песни перевалила за семь минут, а видео и вовсе длится почти девять минут.

«72 Seasons» — это также и открывающая песня с альбома. Режиссер клипа — Тим Саченти, который снимал и видео на предыдущие три сингла «If Darkness Had A Son», «Lux Æterna» и «Screaming Suicide». Он снял выступление группы, и добавил множество фэнтазийной компьютерной графики.

Ранее Джеймс Хэтфилд рассказал о смысле названия альбома и песни:

«Концепт «72 Seasons» появился из-за книги, которую я читал. Она о детстве и о том, как разобраться со своим детским опытом уже во взрослом возрасте. И 72 сезона — это, по сути, первые 18 лет вашей жизни. Как вы развиваетесь, растете, взрослеете, как формируется ваше собственное мировоззрение и личность за этих первые 72 сезона. Некоторые вещи сложнее, чем другие — вы знаете, некоторые вещи вы не можете развидеть, и они с вами до конца вашей жизни, а, что касается других вещей, вы можете перемотать пленку и поставить новую катушку в повествование в своей жизни. Так что это действительно было интересно для меня, то, как вы можете справляться с такими отголосками детского опыта, как взрослый и зрелый человек».



Metallica

Кстати, бас-гитарист Роберт Трухильо дебютирует в качестве вокалиста на новом альбоме Metallica «72 Seasons». Пока только, как бэк-вокалист, но все равно признался, что очень гордится фактом. Подпевки от него можно будет услышать в песне «You Must Burn!».

«Когда я присоединился к Metallica, я никогда в жизни не пел, так что тот факт, что теперь я могу исполнять партии бэк-вокала, довольно крут, — сказал Роберт. — Впервые в жизни я пою на альбоме Metallica и дополняю вокал Джеймса. Я очень горжусь этим… Наверное, впервые Джеймс и [сопродюсер] Грег [Фидельман] по-настоящему доверили мне эту позицию на записи такого уровня. Я был удивлен, когда мне позвонил Грег, потому что я собирался только прийти записать часть бас-партий, но он сказал: «Я хочу, чтобы ты спел еще пару вещей». И я такой: «Правда?» Я немного нервничал, но в тоже время был очень мотивирован. К счастью для меня, эта партия действительно легла, так сказать, в мою зону комфорта. Атмосфера и интересное — не знаю, как выразиться — «качество» того, что я должен был предложить, но эта вокальная партия соответствует моей индивидуальности, моему голосу, и она очень хорошо сочетается с моментом в песне и брейкдауном на басу».

Напомним, что альбом «72 Seasons» выйдет 14 апреля. Для Роберта Трухильо он станет третьим в составе Metallica. Это первая за семь лет пластинка группы и одиннадцатая в их дискографии.