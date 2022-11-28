Metallica выпустила клип «Lux Æterna» на первую песню нового альбома

Трек «Lux Æterna» войдет в новый студийный альбом «72 Seasons», который выйдет 14 апреля 2023 года.

Режиссер Tim Saccenti создал красочную динамичную картинку из обычной павильонной записи, подчеркивая энергетику и мощь саунда Metallica. Съемки проходили в Лос-Анджелесе. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэмметт и Роберт Трухильо мечутся в ярких разноцветных лучах, и каждому достается свое соло.

В альбом «72 Seasons» войдет 12 треков общим хронометражом 77 минут. Продюсером альбома выступили сами Джеймс Хэтфилд и Ларс Ульрих вместе с Грегом Фидельманом, с которым был записан и предыдущий диск Metallica «Hardwired… to Self-Destruct».



Джеймс Хэтфилд

О смыслах, заложенных в название альбома, рассказал Джеймс Хэтфилд:

«72 сезона. Первые 18 лет нашей жизни, которые формируют наше истинное или ложное «я». Концепт, в котором наши родители нам объяснили, «кто мы». Возможная классификация того, кто мы, как личности. Я думаю, что наиболее интересной частью этого является дальнейшее изучение этих сущностных убеждений и того, как они влияют на наше восприятие мира сегодня. Большая часть нашего взрослого опыта является воспроизведением или реакцией на эти детские переживания. Жизнь узниками детства или освобождение от тех оков, которые мы носим».

Metallica уже анонсировала масштабный тур «M72», который начнется в апреле 2023 года и завершится в сентябре 2024-го, охватив многие Европу, США, Канаду и Мексику.