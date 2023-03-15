Metallica стала основным акционером завода по выпуску винила

Furnace Record Pressing в Александрии, штат Вирджиния, является одним из крупнейших прессовальных заводов в Соединенных Штатах, с 12 прессами Pheenix Alpha и двумя прессами Finebilt.

В прошлом компания выпустила множество переизданий для Metallica, в том числе бокс-сет их альбомов «Kill 'Em All», «Ride The Lightning» и «Master Of Puppets».



Metallica

В настоящее время группа является основным партнером завода, основанного в 1996 году Эриком Астором. В своем заявлении Астор сказал: «Превращение Furnace в преданную и опытную семью экспертов, которой она является сегодня, было огромным усилием, но очень приятным».

«Знание того, что наше долгосрочное будущее обеспечено, а также возможность лучше использовать возможности роста, действительно интересно для каждого сотрудника Furnace».

Ларс Ульрих из Metallica сказал: «Мы очень рады вывести наше сотрудничество с Furnace — и особенно с Эриком, Али и Марком — на новый уровень. Их инди-дух, страсть к своему делу… культурно мы родственные души».

Джеймс Хэтфилд добавил: «Furnace оказала большое влияние на Metallica и, что более важно, на наших фэнов. Эти более глубокие отношения между Metallica и Furnace гарантируют, что любители винила во всем мире будут иметь постоянный доступ к высококачественным записям в будущем».

В начале 2023 года выяснилось, что в прошлом году виниловые пластинки впервые за 35 лет превзошли по продажам компакт-диски . Общие продажи музыки выросли на три процента в 2022 году до почти 2 миллиардов фунтов стерлингов, что является самым высоким показателем с 2003 года и почти вдвое превышает их самый низкий уровень в 2013 году.