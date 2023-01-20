Metallica спела на табуированную тему

Вокалист Джеймс Хэтфилд объяснил, почему они решили обратиться к «одной из самых табуированных тем - самоубийству».

«Намерение состоит в том, чтобы рассказать о темноте, которую мы чувствуем внутри. Смешно думать, что мы должны отрицать, что у нас есть эти мысли. В тот или иной момент, я уверен, большинство людей думали об этом. Вы не одиноки. Столкнуться с этим — значит сказать невысказанное. Если это человеческий опыт, мы должны иметь возможность поговорить об этом».



Metallica

Композиция «Screaming Suicide», как и представленный в ноябре прошлого года сингл «Lux Æterna», войдет в новый альбом Metallica «72 Seasons», релиз которого состоится 14 апреля на собственном лейбле группы Blackened Recordings.