Какие самые легендарные рок-группы чаще слушают в России?

При этом Metallica чаще всего звучит в Москве, Queen - в Московской области, Nirvana - в Калужской, а The Beatles популярны в Крыму, свидетельствуют результаты исследования сервиса "МТС Музыка", проведенного к 85-летию со дня рождения Джона Леннона.



Metallica

В целом исследование показало, что общее число прослушиваний культовых групп увеличилось на 66%. Среди коллективов, которые показали наиболее впечатляющий рост количества проигрываний в плеере, оказались The Band (+338%), The Police (+303%) и R.E.M. (+200%). Также в пятерке с самым быстрым ростом - рэп-группа Run DMC (+156%) и панк-легенды The Clash (+153%). На песни The Beatles также зафиксирован всплеск спроса (+71%).

Абсолютным лидером по популярности за прошедший год среди легендарных групп стала Metallica - на нее пришлось 23% прослушиваний относительно общего числа нажатий кнопки "Слушать" всех исследуемых групп. Далее идут Queen (14%), Nirvana (11%), Eagles (7%) и Guns N’ Roses (6%). The Beatles входят в топ-10 - на их долю пришлось 4,1% всех прослушиваний, что чуть больше, чем у The Rolling Stones (3,9%), и немногим меньше, чем у Pink Floyd (4,4%). Замыкают рейтинг Creedence Clearwater Revival (3,6%) и Aerosmith (3%).