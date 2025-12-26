Gayazov$ Brother$ выпустили новогодний альбом «Новый год»

EP «Новый год» — музыкальный сборник, созданный, чтобы сопровождать главный зимний праздник и дарить слушателям атмосферу радости, тепла и ожидания чуда.

В EP вошли уже полюбившиеся треки «С Новым Годом» и «Новогодняя», которые давно стали частью праздничных плейлистов, а также совершенно новая композиция — «Новый Год». Релиз продолжает особую творческую традицию братьев — создавать музыкальные релизы к ключевым праздникам. Для группы это не просто тематические песни, а часть общей концепции: сопровождать важные даты музыкой, которая становится частью воспоминаний и семейных вечеров. Их треки — это настроение, которое аккомпанирует праздникам, усиливает эмоции и делает моменты по-настоящему запоминающимися.

EP «Новый год» — это саундтрек к встрече Нового года, который подойдёт и для шумной компании, и для тёплого домашнего вечера.