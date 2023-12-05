Gayazovs Brothers спели «Что мне делать?» с поп-звездой нулевых Светой

На этот раз певцы «Малиновой лады» Тимур и Ильяс Гаязовы решили смешать современные ритмы с ламповой атмосферой 2000-х и перепели по-новому знаменитую композицию певицы Светы. В свое время песня «Что мне делать?» вознесла Свету в ранг суперзвезды, а теперь с помощью Gayazovs Brothers может вновь стать хитом танцполов.

«Мы познакомились в прошлом году на концерте в День города и решили сделать коллаборацию. Ребята хотели спеть со мной, я хотела спеть с ними. Все совпало», – рассказала Света ведущим шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».



Gayazovs Brothers спелись со Светой

Тимур и Ильяс придумали к песне Светы новые куплеты, и в них отлично вписался ее узнаваемый припев. Релиз трека «Что мне делать?» состоялся спустя год после записи, а для живой премьеры музыканты выбрали студию «Авторадио», где многие известные артисты представляют публике свои новинки.

«Когда мы увидели на афише рядом с нами Свету, мы были так счастливы, что наконец-то встретимся, потому что это действительно певица нашей юности. Мы давно об этом везде говорим, что у нас вся жизнь шла под эту песню. Вообще, под многие песни прекрасной певицы. «А может нет, а может да», «Синеглазые дельфины», «Что мне делать», «Дорога в аэропорт»… Вот кто настоящий хитмейкер!» – заявили братья Гаязовы.

Тимур вспомнил, как 14-летним подростком выходил погулять со старшими ребятами, и из старенькой «Нокии» на всю округу звучали песни Светы.

«Тогда я и понял, что это судьба. Представляете, как удивятся те мои приятели, когда узнают, что мы спели со Светой!» – говорит музыкант.



Треки братьев-хитмейкеров штурмуют чарты

Для приятелей и всей аудитории «Авторадио» Gayazovs Brothers и Света зажгли в радиоэфире, исполнив новую версию песни, которую страна узнала и полюбила в нулевые. Несмотря на минорный тон, трек получился в духе Гаязовых – яркий, слегка провокационный и танцевальный.

«Новинок, которые ждут своего часа, у нас много, и это не только песни. С февраля запустим свою линию одежды», – пообещали братья.