Gayazovs Brothers выпустили альбом «Ночная жизнь»

В альбоме музыканты Gayazovs Brothers продолжают эксперименты с танцевальной поп-музыкой, добавляя к узнаваемому стилю отсылки к ретро-звучанию 80-х и 90-х годов, а также этнические мотивы.

Композиции «Amore», «Пляски» и «Тяжелый Люкс» объединяют фолк-вокал с клубными ритмами. В текстах также встречаются аллюзии на классические произведения и знаковые хиты прошлого. Так, в заглавной песне «Ночная жизнь» звучат переработанные строки из А.С. Пушкина, а в треках «Барышня» и «Залпом за любовь» можно уловить отсылки к творчеству группы «Фактор 2» и Игоря Николаева.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





Gayazovs Brothers

Тематика альбома сосредоточена вокруг романтических отношений и роскошной жизни. В треке «Личный космос» герой сравнивает любимую с чем-то бесценным: «Для меня ты мой личный космос – где-то выше, чем рай, да дороже всех Роллс Ройсов». В песне «Пляски» упоминаются люксовые бренды как символ изысканного стиля: «Coco Chanel и пляски – ты в этот список добавила еще и ласки».

В песне «Москвич» описана история молодого героя, стремящегося покорить столицу. Его путь на «Москвиче» становится метафорой желания выйти на новый жизненный уровень: «На Москвиче я еду по России в Москву». Звучание этой песни включает элементы дэнсхолла, фолка и современной поп-музыки.