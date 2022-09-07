Gayazov$ Brother$: Синглы приносят больше дохода, чем альбомы!

Ребята уверены в успехе своей новой песни, причина тому - качество их работы.

«Это как минимум 100%-й сингл, то есть люди будут точно его крутить на повторе. Основная задача у нас – делать хороший продукт. А что станет хитом, следующей «Малиновой Ладой», никто не знает. Но мы всегда уверены во всех песнях, которые выпускаем, поэтому говорим о них громко».

Братья-музыканты также раскрыли аспекты сегодняшнего тренда в шоу-бизнесе, о котором многие другие артисты предпочитают умалчивать. В эфире шоу «Мурзилки Live» они откровенно говорили о том, почему перешли на выпуск синглов.

«Это приносит больший доход. Раскручивать одну песню и вытаскивать из нее деньги гораздо удобнее, чем выпускать целый альбом, и просто большие песни остаются неуслышанными».







Живой концерт артисты открыли своей визитной карточкой - треком «Малиновая Лада». Клип на эту композицию меньше чем за год собрал более 100 млн просмотров. Впервые в радиоэфире братья ее представили осенью прошлого года, и это тоже было на «Авторадио». Тогда же они поведали миру о свежекупленной за 200 тыс. рублей восьмёрке – «Ладе» малинового цвета. И за это время она явно выросла в цене.

«На сегодняшний день «Малиновая Лада» - наша первая песня. Она подвинула и затмила все другие. Эта песня про настоящий российский автопром, и у нас действительно есть ВАЗ 2108. Мы ее купили в Липецке по объявлению, тогда она стоила 200 тыс. рублей, плюс мы в нее вложили уже минимум 1 млн рублей».

В рамках живого концерта Gayazovs Brothers также исполнили и другие свои треки – «ХЕДШОТ», «Пошла жара», «Я, ты и море», «Девичник» и пообещали выпустить немало новых, можно сказать специального назначения.

««Девичник» - предсвадебная песня, в некотором смысле экспериментальная. Это нормально, что она не всем нравится. Но когда мы с ней на корпоративе, люди отрываются. Это очень круто. Скоро у нас выйдет и свадебная песня, а будет еще трек «С днем рождения»».

Среди других планов музыкантов сольные выступления в известных клубах. 7 октября Gayazovs Brothers дадут концерт в столичном клубе Adrenaline Stadium, а 10 декабря ребята выступят для поклонников своего творчества в Санкт-Петербурге в клубе А2 Green Concert. Музыканты пообещали в эфире «Авторадио», что программа выступления будет особенная, хотя и не лишенная экспромта.