Radiohead будут давать «20 концертов каждый год» на разных континентах

В прошлом году группа из Оксфорда вернулась на сцену в Великобритании и Европе, отыграв свои первые совместные живые выступления с 2018 года. Они дали серию из 20 концертов на аренах в пяти городах, включая четыре вечера в лондонском O2.



Для своих выступлений в рамках резиденций Radiohead выбрали «уличный подход» к составлению сет-листа, исполняя «в любом порядке» треки по своему желанию, сократив свой огромный каталог до «примерно 70 песен». Группа также играла на круглой площадке в центре концертного зала на протяжении всего тура.

Ранее Том Йорк и его коллеги заявляли: «Пока что будут только эти [даты], но кто знает, к чему это всё приведёт».

В новом интервью Rolling Stone О'Брайен подтвердил, что Radiohead дадут еще несколько концертов в ближайшем будущем. «Это определенно произойдет», — сказал он, прежде чем рассказать о том, как группа будет организовывать гастроли.

«Мы собираемся каждый год выступать на разных континентах и ​​давать по 20 концертов в год. Ни больше, ни меньше», — продолжил музыкант.

Затем он заявил, что Radiohead прекратят свою деятельность в 2026 году, хотя они планируют снова выступить вместе в 2027 году.

«В этом году мы ничего не будем делать, но что-нибудь сделаем в следующем году», — добавил О'Брайен.

Разъясняя причины ограничения тура 20 концертами на одном континенте, гитарист объяснил: «Мы хотим выкладываться на полную каждый вечер».

«Мы ни в коем случае не хотим, чтобы всё происходило механически или чтобы мы работали на износ. Мы должны быть в состоянии это сделать. И знаете что? Мы уже немолоды».

Музыкант вспомнил, как «покончил с Radiohead» после завершения гастролей в 2018 году: «Дошло до того, что мне это просто перестало приносить удовольствие. Я больше не чувствовал к этому никакого отклика и хотел заниматься своим делом… Думаю, у нас закончились возможности. У нас закончилось вдохновение».

«Остальные говорили, что хотят гастролировать. Я на самом деле не хотел гастролировать, и они это знали. Но я сделал это, и я рад, что сделал. Я довел дело до конца».

Однако в 2024 году, когда группа собралась на репетицию после долгого перерыва, он изменил свое мнение.

«И химия между нами была с самого начала, — сказал он. — Думаю, мы всегда знали, что если между нами возникнет взаимопонимание, то все пойдет само собой».

В этом году О'Брайен будет занят продвижением своего нового сольного альбома «Blue Morpho», релиз которого запланирован на 22 мая. Тем временем его коллега по группе Джонни Гринвуд недавно анонсировал проект с композитором Шайе Беном Цуром и группой The Rajasthan Express под названием «Ranjha».

Он также представил видеоклип на заглавную песню альбома «Blue Morpho».

Этот глубоко личный альбом был спродюсирован Полом Эпвортом (Полом Маккартни) и включает в себя игру Шабаки Хатчингса на флейте, а также сотрудничество с композитором Тыну Кырвицем, с которым О'Брайен сблизился благодаря их общему восхищению классицистом Арво Пяртом, и аранжировку струнных в исполнении Таллинского камерного оркестра.

Одновременно с альбомом выйдет короткометражный фильм «Blue Morpho: The Three Act Play», премьера которого состоялась вчера на фестивале SXSW.