Барабанщик Radiohead выпускает «масштабный» альбом

Полностью проект выйдет 24 февраля на лейбле Bella Union, а главный сингл «Check for Signs of Life» уже доступен для прослушивания.

В Strange Dance участвует множество приглашенных музыкантов, которых Селвей убедил сыграть на альбоме, представив его как пластинку Кэрол Кинг с барабанами электронного продюсера Дафны Орам. Такие исполнители, как Ханна Пил, Адриан Атли, Кинта, Марта Салоньи, Валентина Магалетти и Лаура Муди, были увлечены этой идеей и вложили свои таланты в песни, написанные Селвеем для фортепиано и гитары.



Philip Selway





По словам Селвея, Strange Dance должен стать более масштабной записью, чем его более ранние работы, «Famirial» 2010 года и «Weatherhouse» 2014 года.

«Масштаб этого был очень преднамеренным для меня с самого начала. Я хотел, чтобы звуковой ландшафт был широким и высоким, но каким-то образом заставил его обернуться вокруг этого интимного вокала в его основе».

В «Check for Signs of Life» Селвей лишь тихо бормочет, подробно описывая утрату на фоне звукового коллажа из фортепиано, струнных и дребезжащей перкуссии. «Я произношу твое имя, теперь, когда тебя нет, оно звучит по-другому», — поет он. «Что ж, эта жизнь изменила и сформировала всех нас».