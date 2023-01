Radiohead соберется вновь

По его словам, музыканты должны собраться в начале 2023 года.

В ноябре 2021-го Radiohead выпустили «Kid A Mnesia» – расширенное переиздание двух альбомов: «Kid A» (2000) и «Amnesiac» (2001). Селуэй рассказал, что эта эра подходит к концу, и намекнул на скорое переиздание другой классической пластинки:

«Мы встретимся в начале [2023 года]. Думаю, мы начнем искать другие идеи для будущего. Как насчет "Hail to the Thief"? С этого альбома прошло много времени, не так ли?».

«Hail to the Thief» – шестая студийная работа Radiohead, ее релиз состоялся 9 июня 2003 года. Соответственно, в июне 2023-го она отметит 20-летний юбилей – поэтому выпуск переиздания будет уместным.



Том Йорк

Последний на сегодня альбом Radiohead «A Moon Shaped Pool» выходил почти семь лет назад, в мае 2016 года. В 2021 году вокалист Том Йорк и гитарист Джонни Гринвуд презентовали новый проект The Smile, в состав которого также вошел барабанщик Том Скиннер из джазовой группы Sons of Kemet. 13 мая 2022 года The Smile выпустили дебютный альбом «A Light for Attracting Attention». Он получил восторженные отзывы критиков и даже неплохо выступил в чартах, заняв пятое место в британском хит-параде и войдя в топ-20 Billboard 200. А в декабре 2022-го The Smile опубликовали концертную пластинку «Live at Montreux Jazz Festival, July 2022», записанную во время выступления группы на фестивале в Монтрё.

Готовят ли Radiohead новый материал, пока не сообщается. Но точно известно, что 24 февраля Фил Селуэй выпустит альбом «Strange Dance». Это его третья сольная работа и первый релиз с 2014 года.