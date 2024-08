Супергруппа The Smile анонсировала новый альбом двумя клипами

В качестве превью трио Тома Йорка, Джонни Гинвуда и Тома Скиннера поделилось двумя новыми песнями: «Foreign Spies» и «Zero Sum».

Cutouts знаменует собой третий студийный альбом The Smile после вышедшего в январе Wall of Eyes и A Light for Attracting Attention 2022 года. Спродюсированный Сэмом Петтс-Дэвисом, новый альбом был записан в Оксфорде и на студии Abbey Road в тот же период, что и Wall Of Eyes, а затем его песни были впервые исполнены The Smile вживую во время их концертов в Великобритании и Европе этой весной.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Cutouts будет доступен в цифровом формате, на CD, кассетах и ​​виниле, включая стандартный черный винил.



Cutouts

Ранее в этом месяце The Smile выпустили «Don't Get Me Started» и «The Slip» на 12-дюймовом виниле исключительно в независимых магазинах. Теперь эти треки нашли свое место на Cutouts, как и сегодняшнее превью из двух песен в «Foreign Spies» и «Zero Sum», обе из которых поставляются с музыкальным видео, снятым аудиовизуальным художником Weirdcore.

Тем временем, The Smile пришлось отменить несколько дат тура 2024 года в июне этого года, поскольку Джонни Гринвуд не оправился от серьезной болезни, но у участников группы все еще есть предстоящие проекты. Позже в этом году Том Йорк отправится в редкий сольный тур с концертами в Новой Зеландии, Австралии, Сингапуре и Японии, в то время как Гринвуд, как сообщается, пишет музыку для предстоящего фильма Пола Томаса Андерсона «Битва при Бактанском кресте».