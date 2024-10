Это уже их вторая работа в 2024 году – в январе у The Smile вышла пластинка «Wall of Eyes».

В треклист вошли десять песен, в том числе синглы «Don’t Get Me Started», «The Slip», «Foreign Spies», «Zero Sum» и «Bodies Laughing». Продюсером материала выступил Сэм Петтс-Дэвис, уже работавший с The Smile над альбомом «Wall of Eyes». Запись «Cutouts» проходила в лондонской студии Abbey Road. Некоторые песни с альбома The Smile исполняли на концертах в 2021 и 2022 годах.



The Smile