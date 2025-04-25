Татьяна Куртукова нашла пушкинские темы в песне «Одного»

Артистка не любит вдаваться в подробности о своей личной жизни. Однако известно, что супруги вместе...

Артистка не любит вдаваться в подробности о своей личной жизни. Однако известно, что супруги вместе...

Это был еще один странный год в шоу-бизнесе, прежде всего российском. После как бы ухода мировых...