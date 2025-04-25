Татьяна Куртукова нашла пушкинские темы в песне «Одного»

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Певица Татьяна Куртукова выпустила кинематографичный клип на песню «Одного» (смотреть клип).

Главным источником вдохновения для режиссера Антона Меньшикова стала повесть Александра Пушкина «Барышня-крестьянка».

В интерьере банкетного зала XIX века была воссоздана атмосфера полноценного бала того времени. В съемках приняли участие более 100 актеров.

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Татьяна Куртукова
Татьяна Куртукова

«Сюжеты книги и песни «Одного» схожи по настроению, а Татьяна Куртукова объединила отсылки к истории и прошлому со свежим взглядом на современность. Подготовка к съемкам продлилась несколько месяцев, режиссером клипа стал Антон Меньшиков», - говорится в пресс-релизе.

В клипе снялись актёры -Сергей Нечипоренко, Виктор Пипа, Андрей Перунов и Варвара Горбатина.

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