Татьяна Куртукова нашла пушкинские темы в песне «Одного»

Главным источником вдохновения для режиссера Антона Меньшикова стала повесть Александра Пушкина «Барышня-крестьянка».
В интерьере банкетного зала XIX века была воссоздана атмосфера полноценного бала того времени. В съемках приняли участие более 100 актеров.
«Сюжеты книги и песни «Одного» схожи по настроению, а Татьяна Куртукова объединила отсылки к истории и прошлому со свежим взглядом на современность. Подготовка к съемкам продлилась несколько месяцев, режиссером клипа стал Антон Меньшиков», - говорится в пресс-релизе.
В клипе снялись актёры -Сергей Нечипоренко, Виктор Пипа, Андрей Перунов и Варвара Горбатина.
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