Татьяна Куртукова спела о любви, которую разделяют «Два берега»

Артистка продолжает работать с фольклорной основой, добавляя к традиционным сюжетам энергичное современное звучание. Автор слов и музыки - Дана Павловичева.
Песня рассказывает историю девушки, страдающей от неразделенной любви. Главная героиня сидит под плакучей ивой и мучается от отсутствия вестей от возлюбленного.
«Почему нет вестей от тебя, не знаю, только слышу голос твой, я сразу замираю», — поет Куртукова.
Лирическая героиня зовет любимого к себе: «Ты плыви на берег мой, мы останемся с тобой».