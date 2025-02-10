Татьяна Куртукова рассказала о семье: Мы живем в любви!

Артистка не любит вдаваться в подробности о своей личной жизни. Однако известно, что супруги вместе больше 6 лет.



Татьяна Куртукова

Певица дала совет своим поклонникам. На своём примере она рассказала, как понять, что человек тебя любит.

«Думаю, что понять, что тебя любят, можно на уровне ощущений», — отметила она.

Артистка рассказала про свою семью. Она призналась, что выросла в любви. Её близкие всегда поддерживали все начинания артистки.

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«Когда ты растёшь в любвеобильной атмосфере, выбор спутника кажется естественным, и не возникает сомнений, что это настоящая любовь», — добавила она.

Ведущая программы «Тема» на RU.TV Ксения Акчурина отметила, что Куртукова и Макеев кажутся очень романтичной парой.

«Я бы не сказала, что мы романтичная пара, но мы живём в любви», — пояснила Татьяна, придавая значимость повседневной заботе и поддержке друг друга.

Артистка призналась, что супруг постоянно её мотивирует. По словам Татьяны, Никита вдохновляет её на написание новых песен. Муж Куртуковой по профессии — юрист международного права. Известно, что они познакомились в школе, однако по окончании учебного заведения не виделись целых 10 лет. До тех пор, как будущий муж не написал ей в социальных сетях.

Напомним, что в 2019 году певица вышла замуж за Никиту Макеева. В браке у супругов в 2023 году родилась дочь Евника. Супруги часто делятся фотографиями с малышкой. Несмотря на плотный график, они часто проводят время с дочкой.