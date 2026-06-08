Filatov & Karas, Dabro, «Лицей» и Куртукова рассказали о своем лете

Dabro исполнили «Юность», «На часах ноль-ноль» и презентовали трек «Море, привет». Фрагмент для припева был записан на концерте в Нижнем Новгороде.

«На тот момент был сочинен только припев, и фразу «Море, привет» мы попросили спеть в зал. Мы это записали, использовали в песне. И вот этот зал в Нижнем Новгороде звучит в нашей песне. Тысячи голосов дополняют наши два голоса. Мы хотим, чтобы эта песня мысленно приближала людей к морю и отдыху. А если получится, что в этом году планы сойдутся так, что мы побываем на море и слушатель окажется на море, мне кажется, что это будет классным дополнением, саундтреком отдыха на море этим летом».



Dabro

В планах группы – клип на «Море, привет», и обещают летом еще одну новинку. А пока тур «Мой путь» расширяется – после 15 городов добавлены новые даты.

Группа «Лицей», которая отмечает 35-летие, выступила на марафоне. Фронтвумен Настя Макаревич поделилась своими впечатлениями.

«Мне кажется, это самое прекрасное, что может произойти, и мы очень рады, что мы тоже к этому причастны, потому что я считаю, что мечты должны сбываться, и вот это то, что наполняет и делает нашу жизнь радостной и счастливой, «Авторадио» всегда большие молодцы, исполняют мечты слушателей. Нам рассказали, сколько всего уже прекрасного сбылось».



Лицей

Артистка также анонсировала большой концерт группы, который пройдет 13 ноября в Москве и приоткрыла его главный секрет.

«Живой звук, лучшие хиты, наши друзья-музыканты, будет много яркого красивого шоу и участницы бывших составов. В общем, будет нарядно, красиво, музыкально, так что будем всех ждать».

Татьяна Куртукова призналась, что получила удовольствие от участия в марафоне.

«Впечатления очень приятные, искренне вам об этом говорю. Очень понравилось участвовать, и мне очень нравится радоваться за людей. Я слышала искреннюю реакцию Александра, который сейчас выиграл крупную сумму, и как-то я с ним так вместе соединилась от этой радости. Мне кажется, вся студия получила массу приятных впечатлений и удовольствий от выступления, от того, что человек выиграл деньги. Какая-то частичка мечты его, может быть, осуществится».



Татьяна Куртукова

Сама Куртукова, по ее словам, не мечтает, а ставит цели.

«Я больше не мечтала, а вот ставила себе цель. Я всегда хотела быть очень успешной, добиться всего, чего я себе поставлю. Эту мечту можешь осуществить только ты сам».

Слушателям певица пожелала не просто мечтать, а делать шаги навстречу своей цели.

Filatov & Karas отыграли в эфире живой концерт, который продолжался несколько часов. Кульминацией выступления стала премьера нового сингла дуэта – «Среди Счастливых Людей».



Filatov & Karas

«На «Авторадио» мы впервые вживую исполняли. Это не в привычном понимании песня, как мы делаем куплет-припев и так далее. Мы решили вернуться к своим танцевальным корням и сделать действительно танцевальный трек с танцевальным таким летним хорошим вайбом».

Артисты признались, что при создании трека вспомнили культовую композицию Voice Las от RTM 2005 года, которая стала гимном фестиваля «Казантип».

«Это действительно было знаковое событие, происходящее летом, связанное с морем, с солнцем, с музыкой, со спортом. Ничего похожего с тех пор не было. Очень хочется, чтобы какой-то такой фестиваль возник, либо вернулся «Казантип», либо что-то новое произошло. Фестивалей летних много, но ничего похожего пока еще никто не сделал. Если мы подумали в эту сторону музыкально, то, может быть, кто-то подумает в нее организационно».

На вопрос о клипе дуэт ответил, что решение пока не принято.

«Мы смотрим, как идет песня. Пока вроде неплохо, и все идет к тому, что клип снимать надо. Тем более что погода позволяет, и места есть. Но в этом году мы еще хотим успеть выпустить одну летнюю песенку, так что думаем, как бы не перенасытить потребителя контентом».

Именно кавер Filatov & Karas «Возьми мое сердце» стал выигрышным для слушателя из Санкт-Петербурга Евгения Критского. Музыканты лично поздравили победителя.