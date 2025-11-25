TopHit Music Awards 2025 как всем сестрам по серьгам

Вообще-то это было сказано в контексте недавней коллаборации «Яндекс Музыки» и «ГПМ Радио», так что относится скорее к пиару. Но яростно опровергнуть или подтвердить совпадения или несовпадения радио и стримингов способны только сухие цифры. А ими в полной мере владеет только сервис ТопХит, которому несут эти циферки и главные стриминги, и все главные радиостанции страны.



5Утра

Так что на премию TopHit Music Awards 2025 я отправился с целью разобраться, как оно все на самом деле. Буду сличать лидеров на радио и в стримингах, - вот так и разберемся. И начнем с главного.



Основатель ТопХита Игорь Краев

Лучшие исполнители на радио 2025 года: Дима Билан и Zivert. А лучшие поп-исполнители в интернете: Татьяна Куртукова. Большой разницы тут нет, Куртукова тоже в топах на радиостанциях, а Билан и тем более Zivert совсем не пропали в стримингах. Но формально разница есть.



Дима Билан

Идем дальше. Самые успешные песни на радио: Zivert «Эгоистка», Мот «Перемены», «Худи» Джигана, Niletto и Artik & Asti. Смотрим самые успешные песни в стриминге: а там… те же «Худи» Джигана, Niletto и Artik & Asti, «Асфальт» Яконе, «Шелк» Вани Дмитриенко и т. д. Ну как бы те же куриные яйца, вид сбоку. И почти все они взаимно были в аналогичных номинациях, то есть в топах по цифрам (!), просто не победили.

Понятно, что в интернете выбор музыки всегда больше, чем на радио. Поэтому отмеченные наградами как лучшие рэп и хип-хоп исполнители Macan и Icegergert, лучшие рок-исполнители Xolidayboy и Ваня Дмитриенко (!!!), лучший этно-исполнитель в российском интернете 2025 года Ay Yola и их самый популярный фолк-хит в интернете Ay Yola просто не смогли попасть в радиочарты, что вовсе не отменяет факта весьма активной их ротации на многих радиостанциях. А в топы не попали, бывает.

Ну не вижу я, если честно, что «аудитория слушает разную музыку». Слушает-то одно и то же! Разве что формат радиостанций не позволяет им внаглую продублировать чарты стримингов. А то бы и Xolidayboy, и Macan и Icegergert вполне попали бы в радиочарты.

Единственное, что точно разделяет радио и стриминги, - это треки Filatov & Karas, признанной наряду с Artik & Asti лучшей группой на радио. Filatov & Karas делают очень радийные треки на любой вкус, за что их ценят на радио. В стримингах такого успеха вроде нет, но эти профи компенсируют их многомиллионными просмотрами на Ютьюбе с красочными клипами. Так что и тут вроде паритет.



Slava Skripka

А в целом TopHit Music Awards 2025 наградила всех героев года по заслугам. Для наглядности вот еще несколько номинаций. Самый популярный камеди трек в интернете - «Бобр» от Slava Skripka. Нет сомнений. Самый популярный автор исполнитель в интернете - Женя Трофимов. Прорыв года в интернете - «Бонд с кнопкой», конечно. Самая популярная баллада в интернете - «Самолёты» того же Жени Трофимова и «С неба» Elman и Trida. Нашумевшую «Валькирию» от Bearwolf втиснули в рок-хиты к тому же Дмитриенко и Холидейбою. И даже неочевидный электронный боевик «Пахнешь как» от Solidnaya и Sakxra (произносится как «сакура») тоже отмечен как «Самый популярный электронный хит в интернете».



Solidnaya и Sakxra

Всем сестрам по серьгам, что уж скрывать. Не думаю, что кто-то обижен на сухие цифры. На то они и сухие. Вот за это я люблю TopHit Music Awards – тут нет междусобойчиков и любимчиков, потому что все результаты основаны только на цифири.

Ну ок, междусобойчики все же были. Если награждение как лучших авторов Дарьи Кузнецовой, Сергея Ревтова и Димы Лорена выглядело как дань уважения реальным поп-героям года (они написали большинство хитов Анны Асти, Сергея Лазарева, Димы Билана и др. звездам)... То признание в качестве «лучшего поэта» Михаила Гуцериева и лучшего лейбла года, наряду с понятным Velvet Music, еще и ПЦ Михаила Гуцериева (Гуцериев Медиа) — ну скорее как междусобойчик. По мне, Zion Music в этом году сделал куда больше, и даже по цифрам. Но спорить не буду. Просто так показалось.

В любом случае, в сухом остатке мы имеем TopHit Music Awards как наиболее объективную сегодня музыкальную премию. Им еще очень не помешали бы более юморные и дерзкие ведущие, вроде Ксении Собчак или Николая Баскова. А то аж три пары ведущих, которые ошибаются в простейших вещах, постоянно перебивают уважаемых людей, и читают фразы по бумажке… Я понимаю, что без эфира на большом телеканале первоклассных ведущих не заполучить, но как будто премия уже выросла изрядно. Раньше проводили в небольших клубах «для своих», а теперь вот в респектабельном Театре на Цветном бульваре с прямой трансляцией в VK. Может, Гуцериев с двумя премиями им подсобит?

Гуру КЕН

Фото: Михаил БРАЦИЛО