Дима Билан признался в сложном личном периоде: «Я сейчас спускаюсь с Голгофы»

«Уже впору делать свои конкурсы, это идет само собой ко мне в руки. Я думаю создать что-то собственное, что-то особенное, может связанное с каким-то особенным вокалом, где будет подспудно какая-то благотворительная история», - сказал он агентству ТАСС.

Билан также сообщил, что «с удовольствием бы подумал» над принятием участия в международном конкурсе песен "Интервидение", который может стать альтернативой "Евровидению", если его пригласят.



Дима Билан

Накануне большой сольный концерт Димы Билана под названием «Невозможное возможно» прошел с аншлагом в Crocus City Hall.

На вечере Билан презентовал совместную композицию с певицей Дианой Анкудиновой.

Концерт открылся небольшим фрагментом документального фильма, в котором Билан рассказывал о своем творческом пути. Выступление продлилось больше двух часов, в сет-лист вошли песни "Задыхаюсь", "На берегу неба", "Это была любовь" и хиты из недавних альбомов.

После выступления певец сообщил, что несколько новых песен готовы к записи, но у него «не было на это ни одного свободного дня».

«Невероятный трек мы создали с Дианой Анкудиновой, сегодня он прозвучал впервые на сцене», - добавил он, отметив, что в скором времени начнутся съемки клипа.

«Невозможное возможно» - это уже не только песня, которая полюбилась и заняла места в сердцах слушателей, это уже девиз, стимул идти только вперед, несмотря ни на что, к новым вершинам и победам», - подчеркнул Билан. По его словам, команда музыкантов и танцоров совместно с режиссером Андреем Болтенко показали "абсолютно новое шоу", в котором песни зазвучали "в обновленном экспериментальном формате".

Певец рассказал, что подготовка к презентации нового шоу началась в 2023 году.

«Мы распределяли, какой трек может уйти в какую стилистику, а все докручивали уже в январе [2024 года], когда вернулись все музыканты из отпуска. А я в отпуск не ездил, остался заниматься подготовкой», - уточнил Билан.

Певец также объяснил, почему сцена была оформлена в виде пирамиды.

«Эта идея появилась абсолютно нативно. Поскольку вот эти несколько месяцев, возможно, даже год крайний, я проходил очень много испытаний, о которых не написано в газетах. У меня было некое соображение, что я сейчас спускаюсь с Голгофы, в какой-то степени, и мое невероятное счастье, что этот эпизод заканчивается. Он связан не совсем с какими-то общественными делами, это личные, абсолютно личные вещи», - признался он.

Билан даст еще один сольный концерт в Crocus City Hall 15 февраля. Артист отметил, что билеты "разлетелись молниеносно".

«Мы даже подумали с организатором, что нужно было делать третий концерт. А поскольку есть такой прекраснейший интерес, мы делаем 15 июня большой стадионный концерт, так что следите за афишей», - сказал артист, добавив, что летний концерт будет насыщен "невероятным количеством хитов".

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 600 млн рублей на проведение конкурса "Интервидение". Он пройдет в Санкт-Петербурге в 2024 году. Проект нового международного конкурса популярной песни представили на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур. С идеей создания такого конкурса выступил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.