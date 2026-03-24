Дима Билан выставил на продажу свой дом

Об этом сообщила компания NF Group, выступающая эксклюзивным консультантом реализации объекта.

«Резиденция площадью 440 квадратных метров находится в коттеджном поселке "Монтевиль" на Новой Риге. Стоимость объекта составляет 250 миллионов рублей», - говорится в сообщении.



Дима Билан

Как указывается в нем, двухэтажный дом построен в минималистичном стиле, продается с готовой дизайнерской отделкой. Планировкой предусмотрены четыре спальни, гостиная со вторым светом, две кухни, сауна и гараж на два автомобиля. Дом расположен на лесном участке площадью более 16 соток.

Продажа связана с покупкой другого загородного дома, отмечается в сообщении. В феврале Билан говорил, что приобрел в ипотеку новый загородный дом в дальнем Подмосковье, и поэтому выставил на продажу два других своих дома, один из которых уже реализован.