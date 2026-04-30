Алексей Воробьев представил четыре премьеры, пророческий роман и историю любви

Артист пришел на шоу «Мурзилки Live», чтобы устроить грандиозный концерт для слушателей «Авторадио». Вечер включил в себя сразу несколько премьер: «Короткая юбчонка», «Горячий лед», «Кабриолет» и «Танго-прощание». Атмосферу Алексей задал мгновенно, назвав ведущих своим личным худсоветом и начав с заигрывающей ретро-эстетики.

Первый же трек «Короткая юбчонка» заставил «Мурзилок» сравнить настроение Воробьева с эпохой Валерия Ободзинского и Эдуарда Хиля. Исполнитель с такой лестной оценкой согласился и раскрыл свои ориентиры.

«Я очень люблю эту музыку, очень люблю вот этот ретро-флоу».



Главной душевной кульминацией концерта стала композиция «Горячий лед». Алексей Воробьев рассказал, что эта песня – признание в любви его супруге, а текст родился не в студии, а во время обычного, но романтичного жеста. Артист признался, что несколько месяцев переживал, что не может подобрать слов, чтобы описать гамму чувств к своей избраннице.

«Это невероятно дорогая, одна из самых ценных песен. Я посвятил ее своей любимой жене. Я всегда, когда посылаю цветы, отправляю карточку. Не просто отправляю – мне нужно написать что-то. И помню, в одной карточке я пишу в конце: "Я обещал лишь навсегда, а полюбил тебя навечно". Я сам заканчиваю и такой думаю: "Вот оно!" А я несколько месяцев не мог никак – ну когда рядом самая потрясающая женщина на свете, я на нее смотрю и все, что пытался писать, оно было каким-то недостаточным. Все, что я мог сказать и выразить, казалось недостаточно прекрасным. Вот эти слова как раз меня сподвигли».

Не обошлось и без сюрпризов, связанных с техникой. Перед эфиром у Воробьева полетел жесткий диск, и слушатели в эфире «Авторадио» услышали «Кабриолет» в самой первой, сырой и оттого максимально искренней демоверсии. Певец записал ее полностью самостоятельно, отвечая за каждый звук.

«Представьте себе, вот это все – один человек, включая барабаны и все остальное. Это все я записал. Там даже бэк-вокала нет, понеслась – просто вот так!»

Кроме музыки, Алексей презентовал себя в ипостаси поэта и писателя. Совсем недавно он стал одним из самых читаемых современных поэтов 2025 года с романом в стихах «Письмо в прошлое». По словам артиста, книга хорошо продается и готовится к выходу в формате аудиоспектакля. Но самое удивительное то, что текст книги начал мистически материализовываться в его жизни. Сюжетная линия с незнакомкой и ночным роялем в точности повторилась при знакомстве с будущей супругой.

«Я начал писать про будущее. Думаю: будет про будущее. Как будто, а что, как пойдет вообще? И вы не поверите, я вам клянусь. В пятой главе появляется девушка, ночь, рояль, и они вдруг встречаются на улице, рояль весь в снегу. Я написал, и вот я встречаю свою будущую на тот момент супругу, и первый вечер, который мы провели, мы сидели в пустом отеле. Рояль был в гостиничном холле, мы несколько часов болтали, я садился за рояль, играл, она пела – никого просто, никто не тревожил. Я потом еду домой и думаю: мне что-то это напоминает. Многие вещи, которые я написал для персонажа, начали происходить в моей жизни».

Финал вечера ознаменовался исполнением на аккордеоне пронзительного «Танго-прощания», которое было заявлено как абсолютная новинка специально для слушателей «Авторадио».