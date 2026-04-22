Kraftwerk проиграл самый длинный суд в истории музыки

Предметом спора стал короткий отрывок из трека 1977 года, использованный в песне «Nur Mir» немецкой рэперши Сабрины Сетлур 1997 года, продюсерами которой выступили Мозес Пелхам и Мартин Хаас.

Все началось с иска о нарушении авторских прав в Германии в конце 90-х, и участники Kraftwerk Ральф Хюттер и покойный Флориан Шнайдер первоначально добились успеха в своем деле, доказав, что несанкционированное использование их песни является нарушением авторских прав.

Однако впоследствии это решение было обжаловано, отменено и неоднократно передавалось в Суд Европейского союза (СЕС), что привело к тридцатилетней судебной тяжбе по поводу регулирования авторских прав в Европе.



Kraftwerk против Мозеса Пелхэма

В 2019 году было принято решение, согласно которому использование сэмплов из узнаваемого фрагмента записанной песни может представлять собой нарушение авторских прав, если только сэмпл не изменен до такой степени, что он становится неузнаваемым.

Теперь же, согласно решению, вынесенному на прошлой неделе (14 апреля) Судом Европейского союза в Люксембурге, песня может считаться «пастишем», если она имитирует существующую запись в узнаваемой, но измененной форме, но при этом остается «заметно отличающейся» от оригинала и вступает в «художественный или творческий диалог» с оригиналом.

Это поражение для Kraftwerk, поскольку оно фактически подтверждает, что использование сэмпла Пелхэмом и Хаасом относится к категории «пастиш».

Тур Kraftwerk по Великобритании и Ирландии под названием «Multimedia» начнётся в Дублине 17 мая и будет включать в себя 17 концертов, в том числе три в лондонском Альберт-холле 4, 5 и 6 июня. Завершится тур в Эдинбурге 9 июня. В пресс-релизе говорится:

«Группа Kraftwerk и знаменитые роботы возвращаются в Великобританию со своим постоянно обновляющимся туром «Multimedia», который начался еще в 2012 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Частично перформанс, частично цифровая инсталляция, живое шоу Kraftwerk — это незабываемое аудио- и технологическое зрелище».

Группа также анонсировала яркое переиздание своего первого полностью электронного альбома «Radio-Activity» к 50-летию, релиз которого состоится 15 мая.