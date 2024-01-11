Kraftwerk отметит 50-летие альбома «Autobahn»

На каждом концерте, посвященном 50-летнему юбилею альбома Kraftwerk «Autobahn», группа будет играть один из своих классических альбомов, включая Autobahn, Radio-Activity 1975 года и Trans Europe Express 1977 года. Финальное шоу охватит пять десятилетий репертуара Kraftwerk.



Kraftwerk

Резиденция, организованная Филармонией Лос-Анджелеса, пройдет в культовом Концертном зале Уолта Диснея в центре Лос-Анджелеса, где группа также выступала со знаменитой резиденцией в 2013 году. Резиденция, которая пройдет с 21 по 30 мая, ознаменует первые выступления Kraftwerk в Северной Америке. с момента запуска их 3D-шоу в 2022 году.

Kraftwerk была основана в 1970 году Ральфом Хюттером и Флорианом Шнайдером, последний из которых умер от рака в мае 2020 года, в Дюссельдорфе, Германия. К середине 1970-х годов Kraftwerk добились международного признания за свои революционные электронные звуковые ландшафты и музыкальные эксперименты с использованием робототехники и других технологических инноваций, включая синтетические голоса и компьютеризированные ритмы. Группа имела большое международное влияние во многих музыкальных жанрах и была введена в Зал славы рок-н-ролла в 2021 году.