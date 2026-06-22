Опубликована песня Виктора Цоя, считавшаяся утраченной

Группа «Кино» никогда её не исполняла, а Виктор Цой пел её только для близких друзей. Запись сохранилась на домашней кассете в Швеции.

Архивист Сергей Чубраев разыскал в Стокгольме Сару Океррен, которая дружила с Цоем в 1980-е годы. На одной из домашних вечеринок она записала на кассетный плеер несколько песен, которые Цой сыграл по просьбе друзей. Среди них — «Дети минут».

Кроме того, в архиве Океррен обнаружилась коллекция живописи андеграундных художников, включая работы Виктора Цоя, Георгия Гурьянова, Тимура Новикова, а также фотографии, документы и артефакты эпохи позднего Ленинграда.

История находки легла в основу фильма Андрея Айрапетова «Привет Карлу Густаву». В картине впервые звучат фрагменты ранее не публиковавшихся акустических версий песен «Пачка сигарет», «Любовь — это не шутка», «Братская любовь», а также отрывки живых разговоров участников «Кино». Финалом фильма становится полное воспроизведение песни «Дети минут».