Восстановленная версия фильма «Асса» в 4K выйдет в прокат

«16 июня в 250 кинотеатрах по всей стране выйдет самый знаменитый фильм Сергея Соловьева "Асса". Снятая на пленку картина была покадрово восстановлена мастерами лаборатории "Мосфильма" и воссоздана в формате 4K - в точных красках и звуке, которые закладывались автором», - рассказали в пресс-службе канала «Мосфильм. Золотая коллекция».
Фильм «Асса» вышел в 1988 году. В нем прозвучала музыка групп «Кино», «Аквариум», «Браво», демонстрировались произведения авангардных художников. Роли в картине исполнили Сергей Бугаев, Татьяна Друбич, Станислав Говорухин и другие артисты.
«Восемь месяцев фильм шел по всей стране с огромным успехом. И сегодня, уверен, "Асса" во многом не потеряла своей актуальности и свежести, и привлечет внимание уже нового поколения, а для многих станет арт-открытием», - отметил директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое телевидение" Иван Кудрявцев.
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