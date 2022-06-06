Восстановленная версия фильма «Асса» в 4K выйдет в прокат

Она записала кавер на песню «Любовь — это не шутка» к 30-й годовщине трагической смерти Виктора Цоя. На свою версию композиции Джоанна смонтировала клип из архивных видеозаписей.







Так рада, что могу показать это видео, ведь по нарезке видно, каким теплым, веселым и ироничным был мой дорогой друг и каким беззаботным было то далекое время. Цой был подлинным, порядочным, чудесным человеком, и я очень надеюсь, что его поклонники оценят мой скромный трибьют их кумиру. Цой навеки в наших