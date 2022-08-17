На продажу выставили кассету с квартирником Цоя и Науменко

Стоимость лота составляет 140 тысяч рублей.

Концерт проходил в 1985 году в Киеве на квартире местного рок-музыканта Андрея Кучеренко. «Вечером 23 мая 1985 года Майк Науменко (вокал, гитара) и Виктор Цой (акустическая гитара) исполняют песню «Седьмая глава» с альбома «Сладкая N и другие» (1980). Кассетный магнитофон лежит под диваном и записывает концерт», - говорится в описании лота на сайте аукционного дома.



Кассета с записью квартирника

На записи слышно, как сотрудники милиции проверяют у собравшихся документы, после чего забирают посетителей в отделение.

Приводим некоторые выдержки из записи:

Аплодисменты

Майк: Вот еще одна балладка, довольно старая и она посвящается, ну, если не другу, то одному моему хорошему знакомому. Я никогда не говорю, кому именно, а то он может очень обидеться...

Ты придешь ко мне ровно в полночь, разбудишь мой спящий звонок.

Ты скажешь мне: «Какая чудесная ночь!» Я отвечу: «Да, но я одинок»....

Звонок в дверь...







Лена (хозяйка): Заходите, заходите...

Заходят три человека: сотрудник ОБХСС Московского РОВД (Злобин В.) и милиционеры.

Милиционер № 1: Добрый вечер! Паспортный режим будем проверять... У кого есть документы, пожалуйста!

Милиционер № 2: Здравствуйте! Осторожно... Кто хозяин?

Лена: Я!

Милиционер № 2: Вы — хозяйка? Просьба предъявить документы!

..........

Милиционер № 2: Каждый берите свои вещи, пожалуйста... Всех запишите. Все оставайтесь на местах! Пока все оставайтесь на местах! У вас есть? Молодой человек, у вас есть документы? Нет? У кого нет документов? Сейчас посмотрим (паспорта). Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! Только лишь десять, у остальных нет. Да?..

Владелец кассеты, о существовании которой ранее известно не было, хранил ее у себя более 35 лет и решил продать только сейчас.