Первый канал отреставрировал последний концерт Цоя

Опубликовано пользователем

Первый канал 15 августа покажет отреставрированную запись последнего концерта Виктора Цоя и группы "Кино" в "Лужниках".

Об этом сообщила пресс-служба канала.

"Это практически неизвестный широкой публике концерт, профессиональную запись которого некоторые считали утраченной, - цитирует пресс-служба главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюту. - Однако нам все же удалось ее найти. К сожалению, она не лучшего качества, поэтому мы сейчас занимаемся реставрацией концерта и к 15 августа постараемся успеть восстановить его, насколько это возможно в столь сжатые сроки".

Отметим, что ранее в 2017 году телеканал РЕН-ТВ уже показывал эту запись.

Афиша последнего концерта Цоя на РЕН-ТВ
Афиша последнего концерта Цоя на РЕН-ТВ

Концерт "Кино" проходил на сцене Большой спортивной арены "Лужников" 24 июня 1990 года, незадолго до трагической аварии, унесшей жизнь Виктора Цоя.

Зрители также увидят кино с участием Цоя и документальные фильмы о нем.

Быстрый поиск: 