Первый канал отреставрировал последний концерт Цоя

Об этом сообщила пресс-служба канала.
"Это практически неизвестный широкой публике концерт, профессиональную запись которого некоторые считали утраченной, - цитирует пресс-служба главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюту. - Однако нам все же удалось ее найти. К сожалению, она не лучшего качества, поэтому мы сейчас занимаемся реставрацией концерта и к 15 августа постараемся успеть восстановить его, насколько это возможно в столь сжатые сроки".
Отметим, что ранее в 2017 году телеканал РЕН-ТВ уже показывал эту запись.
Концерт "Кино" проходил на сцене Большой спортивной арены "Лужников" 24 июня 1990 года, незадолго до трагической аварии, унесшей жизнь Виктора Цоя.
Зрители также увидят кино с участием Цоя и документальные фильмы о нем.
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