«Кладезь. Музыка» объединила все музыкальные книги АСТ

По данным книжной сети «Читай-город — Буквоед», маркетплейсов Ozon и Wildberries, доля редакции «Кладезь» на рынке биографий музыкантов составляет 32%. Все они выпущены в рамках музыкального направления, теперь получившего статус издательского проекта и собственное имя — «Кладезь. Музыка».

Шеф-редактор нового издательского проекта — Мария Шебаршова.

«Кладезь. Музыка» выпускает личные истории и качественные издания: от подарочных фан-буков с архивными фотографиями и биографий легенд рока до личных дневников музыкантов. Каждая книга редакции становится для читателя проводником в мир творчества и материальным символом любви к музыке.

В планах «Кладезь. Музыки» как отдельного издательского проекта — расширение музыкальной палитры: выпуск биографий в формате комиксов, охватывающих разные жанры — от метала и гранжа до поп-музыки, новых книг, которые рассказывают о ключевых фигурах мировой музыкальной индустрии, и даже мерча.

Предпосылки: рост ниши и интерес к отечественным музыкантам

Сегмент музыкальной литературы, в особенности биографии и мемуары музыкантов, достаточно узкий, однако ежегодно демонстрирует устойчивый рост.

Пик развития ниши пришелся на 2023 год, тогда динамика роста составила 72% год к году (здесь и далее — продажи, руб.) — благодаря книгам о «Короле и Шуте» на фоне выхода сериала, посвященного творческому пути группы. Все эти книги были изданы в направлении «Музыка» редакции «Кладезь». В тот же год доля редакции на рынке биографий музыкантов составляла рекордные 43%.

В 2025–2026 гг. аналитики прогнозируют расширение сегмента за счет отечественных и международных релизов — как в книжной индустрии, так и в кино: к выходу готовятся сериал «Сектор газа», полнометражный фильм о «Короле и Шуте».

Чаще всего читатели покупают биографии музыкантов офлайн

Биографии музыкантов пользуются большим спросом в книжной рознице — около 60% тиражей продается офлайн. Это в первую очередь связано с подарочным форматом изданий. Поклонника того или иного исполнителя, музыкального коллектива привлекает «живое» оформление: с архивными фотокадрами, качественным графическим исполнением, — увидев такую книгу однажды, отмечают в «Кладезь. Музыке», читатель уже не захочет с ней расстаться.

Россияне читают «Короля и шута», Nirvana, «Кино» и Queen

Самыми востребованными в книгах музыкальными коллективами по продажам в 2024 году стали:

Первое место — бессменный лидер последних лет «Король и Шут»;

Второе место — Nirvana;

Третье место — «Кино»;

Четвертое место — Queen.

Интерес к этим группам — сложное переплетение музыки, ярких личностей и современного контекста. Новой волне популярности «Короля и Шута» поспособствовал выход сериала и вирусная популярность песни «Кукла колдуна» в социальных сетях. Благодаря этому молодое поколение заново открыло для себя творчество группы.

Объединяет всех этих музыкантов ключевая роль фронтменов — личностей ярких, неординарных и полных противоречий. Их публичные образы скрывали множество граней, оставшихся от фанатов в тени. После их ухода осталось больше вопросов, чем ответов, и эта неудовлетворенность лишь подогревает желание поклонников узнать больше об ушедших кумирах через книги.

Немаловажную роль играет и культура фанатских сообществ. У всех этих групп — большое число преданных поклонников в России, особенно среди ценителей рока и панка. Для них коллекционирование мерча — способ выразить свою принадлежность. И книга в этом смысле становится таким же полноценным и значимым артефактом, как виниловая пластинка или футболка с символикой группы.

Миссия и команда «Кладезь. Музыки»

Редакционную политику издательского проекта формирует команда под руководством шеф-редактора Марии Шебаршовой. Она пришла в издательство более семи лет назад, на позицию младшего редактора, все эти годы занималась проектами по направлению «Музыка».

Мария Шебаршова, шеф-редактор издательского проекта «Кладезь. Музыка»:

«Решение об открытии отдельного издательского проекта было закономерным. Книги о музыке и музыкантах — это больше, чем увлечение: за каждой из них стоят личные истории успеха, культурные явления и огромная фанатская любовь. Когда количество и объем таких проектов в портфеле «Кладезя» перешагнули определенный рубеж, стало понятно, что направлению нужен собственный, узнаваемый бренд. Наша цель — погрузить читателя в мир музыкальной культуры, подарив ему еще один материальный символ любви к музыке — книгу».

Команда издательского проекта:

Главный редактор редакции «Кладезь» — Инна Юрищева

Руководитель направления и издательского проекта «Кладезь. Музыка» — Мария Шебаршова

Ведущий редактор «Кладезь. Музыки» — Вероника Трубова

Редактор «Кладезь. Музыки» — Ксения Коваленко

Текущие проекты и планы

В числе самых востребованных у читателей книг остаются работы, посвященные группе «Король и Шут», занявшей прочное место в культурном коде россиян. В издательском проекте «Кладезь. Музыка» уверены: интерес продолжит расти — 19 февраля 2026 года на киноэкраны выйдет полнометражный фильм «Король и Шут. Навсегда». Сегодня суммарный тираж всех книг о легендарном коллективе составляет 250 000 экземпляров.

Также «Кладезь. Музыка» продолжает экспериментировать с форматами: летом этого года была запущена серия «Зал славы. Комиксы» — она представляет биографии легендарных музыкантов в оригинальном графическом формате, особенность серии — в гармоничном сочетании художественного повествования и достоверных биографических фактов. Среди первых новинок — «Queen. Биография в комиксах» Эммануэля Мари и «Оззи Осборн и Black Sabbath. Биография в комиксах» Тодда Мэтти.

До конца года выйдут:

«Nirvana. Биография в комиксах», Ceka

«Майкл Джексон. Биография в комиксах», Ceka

«Stray Kids. Фан-бук о лидерах K-pop», Кэти Спринкел

«Ария. Авторизованная биография группы», Денис Ступников

«ABBA. Как поп-группа из Швеции влюбила в себя весь мир», Карл Магнус Пальм

ALL YOU NEED IS LOVE. The Beatles: устами очевидцев», Питер Браун, Стивен Геинс

«Slade. Когда мир сходит с ума. Первая биография группы», Дерил Исли

«Blondie. Откровенная история пионеров панк-рока», Дик Портер, Крис Нидс

В перспективе «Кладезь. Музыка» планирует расширить жанровое покрытие, включив в него не только рок, но и другие направления: рэп и поп-музыку.