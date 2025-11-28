Ислам Итляшев между кошечек выбирает «Пантеру»

«Пантера» - трек, выпущенный лейблом VK Records, рассказывает о притяжении к яркой, дерзкой и непредсказуемой девушке, среди которой все остальные меркнут. Она — хищница, влекущая за собой, сжигающая мосты и оставляющая только желание быть рядом. Песня наполнена хитовыми хуками в стиле артиста.

«Все кошечки вокруг, она – пантера», - поет Ислам Итляшев.

Ислам Итляшев — популярный российский певец и автор песен, прославившийся в жанре кавказской и современной эстрадной музыки. Его хиты «Небо», «Сердце не плачь» и «Любимая женщина» завоевали миллионы прослушиваний на цифровых платформах и принесли артисту широкую известность.



Ислам Итляшев

Итляшев активно гастролирует по России и странам СНГ, собирая полные залы. Его творчество отличается искренностью, душевной лирикой и узнаваемым вокалом. Сегодня у артиста более 3 миллионов ежемесячных слушателей на стриминговых сервисах.