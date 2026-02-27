Филипп Киркоров стал себе интересен в альбоме «Uno»

В цифровую версию вошли 17 песен, среди которых - «Слухи», «Луна», «Полюбила любовь», «От ада до рая» и др. Альбом также увидит свет на виниловой пластинке с 12-ю треками.

«UNO. Один. Неопределенный мужской артикль. И название моего нового альбома. Я успел стать другим человеком, пока готовил его. Все вопросы в альбоме UNO я задавал себе сам. Я стал себе интересен. И этим диалогом делюсь с вами в моем новом альбоме… Всю жизнь я играю разные роли, но не гримом и не костюмами рождаются мои герои, а музыкой. В этом плане искусство музыканта - высшее из искусств, оно не существует в пространстве, а лишь во времени. UNO я встречаю еще не старцем, но уже не мальчиком.

Лимитированная коллекция виниловых пластинок в красном цвете уже завтра появятся на моих концертах. Проверил. Звучит шикарно».



Филипп Киркоров