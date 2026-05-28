Максим Фадеев и Арман Оганесян воспели «Армению»

«Эта песня - посвящение Армении, великой стране и великому народу, который прошёл через тяжёлые испытания и сохранил свою силу, веру, культуру и достоинство, - говорит Максим Фадеев. - Для меня важно, что армяне и русские исторически были рядом. Наши народы плечом к плечу прошли Великую Отечественную войну, нас связывает общая память, общие духовные корни, человеческая близость и огромное уважение друг к другу. Сегодня армяне живут по всему миру, и в песне есть очень точные строки Наташи Касимцевой о том, как жизнь разбросала людей вдали от дома. Мне кажется, каждый, кто любит свою Родину и скучает по ней, почувствует эти слова сердцем. Мы записали эту песню на русском языке вместе с большим армянским артистом Arman Hovhannisyan, чтобы её услышали как можно больше людей - и в Армении, и за её пределами. Когда мы были в Армении, с нами говорили по-русски и принимали нас так тепло, будто мы самые близкие люди. Это невозможно забыть. Я очень хочу, чтобы эту песню добавляли в плейлисты, отправляли друзьям, родным, близким — всем, кто любит Армению, помнит её и скучает по ней».

«Мы рождаемся, живём и покидаем землю, - считает Arman Hovhannisyan. - Все мы и всё в этом мире - уходящее… И только любовь в силах увековечить нас и оставить след в нашем большом доме, что зовётся Армения. Я выбрал давно, выбираю сейчас и выберу в будущем - любить свою Родину. Армения моя, поздравляю с Днём Первой Республики! Мой дуэт с легендарным Максом Фадеевым - дар тебе и признание в любви. Моя страна, моя родина, моя Армения. Армения и Россия исторически связаны между собой крепкими узами дружбы. Наши культуры и традиции не раз соприкасались в музыке и создавали шедевры, которые грели сердца двух братских народов. Вот и ещё одно доказательство этому. Дуэт с потрясающим артистом Максом Фадеевым про любовь к Родине, к Армении - на русском языке, чтобы охватить ещё больше слушателей, в чьих душах откликнется это произведение как признание в любви».



Максим Фадеев

«Я давно думал о том, что хочу написать цикл песен о республиках, с которыми связана моя жизнь, моя память и моё детство. "Армения" - наш дуэт с Arman Hovhannisyan и вторая работа из цикла, посвящённого 15 республикам», - добавляет Максим Фадеев.

Уже вышел клип на эту композицию режиссера Арена Баядяна.