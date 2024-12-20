Обновленное «Serebro» выпустило первый мини-альбом «LUML»

Максим Фадеев показал новый состав группы «Serebro» в «Song #2» Обновленная группа «Serebro» Макса Фадеева выпустила новую песню и клип «Song #2» (смотреть клип). Музыку к песне написал продюсер проекта Максим Фадеев, а текст на русском и английском он сочинил в...

Максим Фадеев попрощался со старым «Serebro» альбомом «11» В свет вышел новый альбом группы «Serebro» - «11» (слушать альбом). В альбом вошли 21 неизданный трек, среди которых — дуэт с группой «Хлеб» («На лицо») и с самим...

Максим Фадеев выпустит альбом Serebro из неизданного Продюсер Максим Фадеев сообщил, что 19 июля выйдет новый альбом «11» предыдущего состава группы... «Этот релиз подведет черту под старой историей Serebro перед премьерой нового состава», -...

Максим Фадеев раскрыл подробности о перезапуске группы Serebro Максим Фадеев сообщил, что новая группа Serebro исполняет электронный андерграунд. По словам продюсера, в репертуаре трио будут песни на английском и китайском языках. Максим Фадеев...