Обновленное «Serebro» выпустило первый мини-альбом «LUML»

Альбом включает две новые песни — «Song #2 (act1 LUML)» и «Song #2 (act3 Minor)», выбранные фанатами через голосование в соцсетях.
Кроме новых треков, «LUML» содержит ремиксы на хиты группы «Мало тебя», «Перепутала», «Сладко» и другие.
«Продюсер группы Максим Фадеев в рамках этого мини-альбома экспериментирует с разными жанрами — от фонка до драм-н-бейса, расширяя музыкальные горизонты «Serebro». После перезапуска в новом составе дебютный клип «Song #2» собрал более 5 000 000 просмотров, подтверждая непреходящий интерес поклонников к музыке легендарного женского трио», - отмечает пресс-служба «Серебра».
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