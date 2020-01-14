Максим Фадеев снова собирает группу Serebro

"Как же хорошо, когда все понятно! Когда в душе порядок и покой!" — подписал публикацию продюсер.

"Максим, будет новое Серебро?" — спросила в комментариях @natashakrivoruchko2003.

"Да", — ответил ей Фадеев.



Максим Фадеев

На вопрос подписчиков, будет ли в составе Ольга Серябкина, он не ответил.

В конце октября он объявил о расторжении контрактов со всеми артистами лейбла MALFA, в том числе и экс-участницей поп-группы Ольгой Серябкиной (Molly). Продюсер решил реструктуризировать компанию и создать небольшой бренд, нацеленный на эксклюзивность и результат.

Группа Serebro была создана в 2006 году. В течение 13 лет ее существования участницы менялись. Так, последними солистками были Елизавета Корнилова и Марианна Кочурова.