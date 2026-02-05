Serebro: Нас тепло приняли!

Представить вживую свою новую песню девушки пришли в шоу «Мурзилки Live». Выступление стало подарком для слушателей «Авторадио» в день официального релиза.

«Мы в нее очень верим. Она действительно яркая, запоминающаяся. Читали комментарии уже после выхода песни. Все пишут, что слушают по кругу, не спали ночью. Как и мы, собственно. Для нас эта песня действительно сейчас самая особенная», – поделились участницы группы.



Новые участницы Serebro оценили реакцию публики

Продюсер Максим Фадеев представил девушек, пришедших на смену звездным Серябкиной и Темниковой, осенью 2024 года. Теперь Serebro – это Keiko (Дарья Кузнецова), Aya (Айгуль Валиулина) и Di (Диана Рак). Несмотря на неизбежные сравнения с легендарным прошлым составом, девушки чувствуют поддержку поклонников и гордятся уже собранной коллекцией музыкальных наград.

«Да, очень тепло приняли. Сначала, конечно, сравнивали, но нам не было обидно. Да, все нормально», – ответили солистки на расспросы ведущих.

Самым ярким событием этого периода они единогласно назвали участие в концерте своего продюсера Максима Фадеева.

«Каждое наше выступление – это действительно невероятные эмоции, но что мы выделяем все с девочками – это концерт Максима, на котором мы присутствовали. Для нас это было прямо что-то магическое», – заявили девушки.



Keiko, Aya и Di спели «Кто я для тебя» на «Авторадио»

Поговорили в эфире и на модную тему искусственного интеллекта. Нейросети они применяют исключительно для визуальных экспериментов в клипах и работы с социальными сетями, отметили участницы группы Serebro. А Максим Фадеев признался ведущим шоу «Мурзилки Live» Брагину, Гордеевой и Захару, что рассматривает ИИ как лучшего поставщика демозаписей.

«Но, помимо того, что нас это радует с точки зрения аранжировок, с точки зрения композиции, пока я не могу сказать, что я нахожу там душу, – заметил он. – Я знаю многих, которые сошли с ума от того, что увидели возможности Suno. Те, кто написал в своей жизни мало произведений и не знал, как это сделать больше, а может быть, неуспешных, я не знаю... И, конечно, все прыгают сейчас туда и набирают материал. Ну, пусть набирают. Это даже прекрасный вызов для любого композитора. Кто напишет душевнее? Человек или машина?»