Ольга Серябкина подала в полицию за обвинение в оказании эскорт-услуг

"Мы просим проверить и выявить первоисточник этих неправдивых и порочащих сведений", — рассказал Жорин.

Представители Серябкиной просят возбудить уголовное дело о клевете (статья 128.1 УК РФ) против редакторов канала, а также источников ложной информации, ответственных за выход материала.





В феврале на телеканале РЕН ТВ вышло расследование "Правила съема: купи меня, если сможешь!", в котором был показан список российских знаменитостей, которые якобы занимаются эскорт-услугами. В него также вошла балерина Анастасия Волочкова.

При составлении данного списка телеканал ссылался на анонимные источники. "Ценник" за якобы эскорт-услуги Серябкиной, по версии источников канала, составил 30 тысяч долларов.

Представители телеканала от устных комментариев отказались, РАПСИ направило в адрес РЕН ТВ официальный запрос.