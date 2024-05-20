Максим Фадеев раскрыл подробности о перезапуске группы Serebro

По словам продюсера, в репертуаре трио будут песни на английском и китайском языках.
«Будут песни не только на английском, но и на китайском. Одна из участниц нового состава пишет тексты на разных языках. Это не имеет отношения к радиоформату. Это больше электронный андеграунд, довольно тяжелый. Но будут и лирика, и танцевальная музыка», - сообщил продюсер.
Максим Фадеев добавил, что скоро выйдет трек на текст одной из участниц.
Состав новой группы Serebro пока не раскрывается.
Изначально в коллектив входили Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина. В разные годы в трио пели Екатерина Кищук, Полина Фаворская, Анастасия Карпова, Дарья Шашина, Татьяна Моргунова и другие.
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