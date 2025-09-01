Serebro, Ленинград и другие звезды 1 сентября перепели детские песни

К работе присоединились группы «SEREBRO», «Ленинград» и «NEMIGA», а также артисты Betsy и Chebanov. Сборник включает обновлённые варианты знаковых хитов. А объединяет композиции тема школы.

Максим Фадеев выбрал для себя песню «Первоклашка» Её написали Юрий Энтин и Владимир Шаинский.

«Конечно, это - один из самых волнительных и важных праздников в жизни каждого человека, - говорит Максим Фадеев. - Для меня 1 сентября всегда было особенным днём, полным ожидания чуда. И я помню этот трепет, с которым впервые сам переступал порог школы, где всё будет впервые: и первая учительница, и первый учебник, и первый друг, и даже первая двойка или пятерка. Именно эти чувства я постарался передать в новой версии песни «Первоклашка». Пусть она станет вашим саундтреком в этот удивительный день. Посвящаю её всем, у кого сегодня праздник - и детям, и их родителям. Вперёд, к новым знаниям! И, конечно — обязательно занимайтесь музыкой! Кстати, оцените, как трогательно наши девчонки из SEREBRO исполнили «Крылатые качели»».

Группа «Ленинград» исполнила композицию «Учат в школе». Артисты выбрали расслабленную мелодию с нотками рэгги и приправили её фоновыми выкриками с ключевой фразой припева. Получился залихватский трек в духе коллектива. Betsy записала песню «Дважды два четыре», превратив школьный хит в танцевальный трек.

Участники «NEMIGA» представили свой вариант «Школы». История о том, чему учат в образовательном учреждении, приобрела необычное звучание. А у группы «SEREBRO» появились «Крылатые качели». Вокалистки сохранили мечтательность и трепетное настроение композиции. Chebanov же спел о том, что «Не повторяется такое никогда». В этом треке романтика объединилась с ностальгией.