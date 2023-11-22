Песня Кати Лель «Мой мармеладный» бьет мировые рекорды по популярности

В чарт Viral 50 Spotify попадают треки, которые быстрее всего набирают популярность.

«Это победа, российская победа, - говорит Катя Лель. - Я безумно счастлива, что мне звонят из Австралии, из Германии, из Парижа, из Дубая. Мне это нереально приятно».



Катя Лель

До этого «Мой мармеладный» завирусился в зарубежном TikTok. Под него танцуют в меховых шапках и шубах, воспроизводя «славянскую эстетику», а также пытаются разобраться в русских словах и выкладывают видео со своими танцующими родителями, сообщает The Flow. Катя Лель заявила, что тоже обязательно присоединится к тренду, назвав блогеров, снимающих видео в меховых шапках и шубах, олицетворением и сутью России.

Успеху песни предшествовало появление ускоренной версии (Speed Up) песни, выложенной 6 месяцев в Ютьюб нанешним правообладателем песни издательством «Монолит».

«Это олицетворение России, это суть России. Радуюсь, что это связано с миром моды, с олицетворением России, страны во всем ее проявлении. Я счастлива, что я патриот своей страны. Конечно, планирую. Конечно будет. Обязательно будет», - сказала она.

Песня, написанная для Кати Лель Максимом Фадеевым, уже обошла хиты Тейлор Свифт, Канье Уэста, Оливии Родриго и других.

«Я всегда говорил, что однажды, благодаря нашей культуре, множество сбитых с толку людей снова повернутся к России лицом. Люди не хотят отмены русской культуры, они ее любят, что и доказал успех песни «Мой мармеладный» спустя 20 лет с момента ее релиза», - отметил Максим Фадеев в своем телеграм-канале.

По словам Фадеева, когда он впервые начал работать с Катей Лель, у нее был не самый хитовый и современный репертуар. Продюсер решил придумать ей легкий иностранный акцент и сделать голос практически неузнаваемым.

«Я не только придумал ей легкий иностранный акцент, но и в процессе сведения голоса мы значительно меняли его частотно и структурно, заменяли ее гласные, согласные. Одним словом, делали все, чтобы она зазвучала совсем по-новому», - рассказал Фадеев.