Мария Захарова написала песню для Кати Лель

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Катя Лель презентовала новую песню под названием «Сполна». Трек доступен для прослушивания на цифровых площадках.

Автором слов стала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«Меня спрашивают, правда ли я написала текст песни Кати Лель «Сполна». И нет, и да, - рассказывает Мария. - История удивительная. Собственно, других у меня не бывает. Я не была с ней знакома раньше. Случайно пересеклись, потом встретились и разговорились. Она рассказывала о своей жизни, переживаниях, чувствах. Такое впечатление, что для неё наступил момент истины, когда нужно выговориться незнакомцу , посмотреть на себя со стороны его глазами и начать жить если не заново, то перевернув прочитанную страницу.

После этой встречи заснуть я не смогла. Её история простая и непростая одновременно. Нет уже ни правых, ни виноватых. Есть горечь утраты, несбывшиеся мечты и огромная надежда на будущее. Ни осуждать, ни поддерживать героев таких жизненных водоворотов невозможно. Можно только почувствовать боль, страсть, любовь и ненависть, которыми пронизаны были судьбы людей. Что в результате со мной и случилось. А утром после бессонной ночи села и записала текст, строчки из которого и вошли в песню. И вот она в ITunes. Бывает и так.»

Ранее Мария Захарова стала автором песни для Наргиз Закировой и Александра Когана.