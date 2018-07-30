Мария Захарова написала песню для Кати Лель

Автором слов стала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«Меня спрашивают, правда ли я написала текст песни Кати Лель «Сполна». И нет, и да, - рассказывает Мария. - История удивительная. Собственно, других у меня не бывает. Я не была с ней знакома раньше. Случайно пересеклись, потом встретились и разговорились. Она рассказывала о своей жизни, переживаниях, чувствах. Такое впечатление, что для неё наступил момент истины, когда нужно выговориться незнакомцу , посмотреть на себя со стороны его глазами и начать жить если не заново, то перевернув прочитанную страницу.

После этой встречи заснуть я не смогла. Её история простая и непростая одновременно. Нет уже ни правых, ни виноватых. Есть горечь утраты, несбывшиеся мечты и огромная надежда на будущее. Ни осуждать, ни поддерживать героев таких жизненных водоворотов невозможно. Можно только почувствовать боль, страсть, любовь и ненависть, которыми пронизаны были судьбы людей. Что в результате со мной и случилось. А утром после бессонной ночи села и записала текст, строчки из которого и вошли в песню. И вот она в ITunes. Бывает и так.»

Ранее Мария Захарова стала автором песни для Наргиз Закировой и Александра Когана.