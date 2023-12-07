Катя Лель подтвердила развод с мужем из-за «низких частот»

Тогда ещё молодые люди познакомились на концерте. В 2008 году они поженились. Их союз просуществовал солидных 18 лет, а в браке — 15. Супруги воспитывали дочь Эмилию.

Теперь же 5 декабря брак был официально расторгнут. Известно, что это решение приняла Катя ещё летом 2023 года.

Певица призналась, что постоянно испытывала по отношению к супругу недоверие.

«Если не доверяешь, значит, нет взаимности. Нет взаимной любви, и это все игра. Кто-то хочет играться, а мне это ни к чему — я хочу жить, кайфовать, радоваться со взаимной любовью и искренностью. Я слишком осознанный человек, слишком много знаю. И я не готова жить в пороках земных, меня это разрушает», - заявила Катя Лель в интервью Пятому каналу.



Катя Лель

При этом Катя Лель подчеркнула, что инициатором расставания, которое произошло летом этого года, стала именно она, поскольку союз с Игорем Кузнецовым уже не доставлял ей счастья.

«Мы рождены быть счастливыми, понимаете? И никто нам не может запретить быть счастливыми. Если вас что-то в жизни не устраивает, не позволяйте человеку нести вас вниз, за собой. В низкие частоты. Потому что он заберет вашу энергию. Если вы даете ему шанс, а он его не использует, значит, это не ваш человек, он вас недостоин».