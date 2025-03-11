Катя Лель раскрыла секреты «Нового измерения»

Живое выступление в шоу «Мурзилки Live» было посвящено 30-летию творческой деятельности Кати Лель. Певица спела главные хиты и поделилась подробностями юбилейного шоу, которое пройдет 14 марта на сцене «Live Арены».

«Это будет новое измерение, где все построено на космической теме и высоких вибрациях», – заявила Катя Лель ведущим шоу.



Катя Лель устроила бенефис на «Авторадио»

Юбилейный концерт «Новое измерение» – иммерсивное шоу с использованием новейших технологий, включая искусственный интеллект, и новой музыки на частоте 402 Гц – галактической мантры «Лючия», объяснила артистка.

«После войны нам искусственно установили частоту 440 Гц, которая сейчас повсеместно используется, но завтра ее уже не будет, – считает Катя Лель. – Наши уши больше не воспринимают ее на вибрационном уровне. А частота 402 Гц или 432 Гц – это те частоты, которые приносят баланс и умиротворение. 440 Гц – частота хаоса, дисбаланса, она не способствует гармонии с собой и миром. Но мы ничего об этом не знали».



Певица раскрыла секреты юбилейного концерта

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



В свое «Новое измерение» Катя Лель намеренно не пригласила мэтров поп-музыки, а вот дуэты с молодыми артистами там будут, в том числе новая песня вместе с Betsy, исполнительницей хита «Сигма Бой».

«Пока мы с вами говорим, эта песня начинает свое путешествие как сниппет по сетям, – сообщила певица. – В ночь на 14 марта она выйдет на всех музыкальных площадках, и премьера состоится прямо на концерте».



Катя Лель пообещала дуэты с молодыми артистами

Во время живого выступления на «Авторадио» Катя Лель исполнила «Муси-Пуси», «Долетай», «Я по тебе скучаю», «Пусть говорят» и представила новую песню «Под небом Москвы». Завершила концерт певица своим легендарным хитом «Мой мармеладный».

«Пусть ваша жизнь всегда будет джага-джага!» – пожелала она слушателям.



В эфире артистка спела и «Муси-Пуси», и «Джагу-джагу»