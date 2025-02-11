Катя Лель, Ваенга и Постарнаков стали заслуженными артистами РФ

Соответствующий указ подписал 10 февраля президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Аналогичное звание присвоено также актерам театра «Русская песня» Наталье Волгиной, Елене Иониной, Анне Ишутиной, Наталье Морозовой и Виталию Смолянцу, а главный режиссер театра Максим Лахно стал заслуженным деятелем искусств РФ.
Тем же указом президент наградил Орденом Александра Невского Сергея Скрипку - художественного руководителя Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, а Орденом за заслуги в культуре и искусстве – коллективы Московского академического театра сатиры и Центральной музыкальной школы Москвы
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