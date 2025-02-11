Катя Лель, Ваенга и Постарнаков стали заслуженными артистами РФ

Нюша, Катя Лель, Хабиб попробовали себя в жанре музыкальных пародий Артисты стали участниками проекта «ШУТКИПЕСНИ ПЛЮС» на «Юмор FM». На «Юмор FM» прошел уже второй марафон коротких музыкальных пародий на известные хиты. В новом...

Катя Лель передумала судиться с Кушанашвили после «знака» Певица Катя Лель решила не продолжать судебный процесс против телеведущего Отара Кушанашвили,... Напомним, что шоумен пережил реанимацию и две клинические смерти. Конфликт начался после того, как...

Катя Лель в «золотом» образе спела экспромтом «Я не одна» Певица Катя Лель устроила живую премьеру своей новой песни в мультиформатной студии ГПМ Радио на... Автор трека – Сергей Ревтов. В эфире «Авторадио» Катя Лель призналась, что для нее это настоящий...

Катя Лель уверена, что «Я не она» Певица Катя Лель представила новую песню «Я не она» (слушать песню). Песня представляет собой обращение к запутавшемуся мужчине, которого она называет малышом, и ему...