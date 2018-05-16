Катя Лель забралась на крышу высотки

Режиссёр клипа Олеся Алейникова придумала красивый и необычный сюжет для нового сингла Кати Лель «Все хорошо»: Катя Лель –супервумен, ангел из другого измерения помогает разным людям попавшим в беду. Три ярких случая из жизни расскажет зрителю, что иногда достаточно протянуть друг другу руку и все будет хорошо! Потрясающие пейзажи Москвы, экстремальные съемки с вертолета сделали картинку завораживающей.

Катя Лель: «Для съемок видовых сюжетов пришлось забраться на экстремальную высоту многоэтажного здания. Было конечно страшновато, но что не сделаешь ради искусства перевоплощения».

Олеся Алейникова, режиссер клипа: «Сюжет получился очень трогательным и интересным. Актеры помогли нам рассказать несколько историй любви разных поколений, в которых побеждает любовь. Панорамные съемки и Катя в роли некой сверхсилы помогающей в сложных жизненных ситуациях сделали клип минифильмом»

Премьера клипа состоится в июне.