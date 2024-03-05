Катя Лель в «золотом» образе спела экспромтом «Я не одна»

Автор трека – Сергей Ревтов. В эфире «Авторадио» Катя Лель призналась, что для нее это настоящий экспромт.

«Сегодня я представляю на своем любимом «Авторадио» новый трек под названием «Я не одна». Название женщинам очень знакомое, потому что всегда есть в поле зрения кто-то, кто может быть третьей. Признаюсь, так как песня только стартует на радиостанциях, сегодня я впервые буду исполнять ее вживую. Я еще не впелась в песню, текста не знаю – сегодня экспромт», – заявила перед выступление певица.

В гостях у ведущих шоу «Мурзилки Live» Катя Лель предстала в новом «золотом» имидже и принимала поздравления еще по одному громкому поводу. Знаменитая песня про джагу-джагу «Мой мармеладный» вошла в пятерку хитов одной из самых влиятельных стриминговых площадок Spotify и занимает первые места во многих мировых чартах уже четвертый месяц подряд.



Катя Лель появилась в «золотом» образе

«Это просто чудо, – считает певица. – О том, что песня ворвалась в топы, мне рассказала моя дочь, и я ей поначалу не поверила. А еще раньше, за несколько месяцев до случившегося, мне это предсказала моя подруга Светлана Драган, известный астролог. Она как-то спросила: «А что у тебя было по твоей карте рождения 20 лет назад? Смотрю и понимаю – «Мармеладный», «Долетай», «Муси-Пуси», – этот год взорвал все чарты. Она говорит: «Так вот, жди то же самое только в мировом масштабе». Я тогда подумала – о чем она? Песням 20 лет, и вдруг сейчас – когда, казалось бы, весь мир для нас, для русского языка, закрыт. И вдруг приходит эта сумасшедшая волна джагамания, которую уже не остановить. Причем астролог сказала, что звезды у меня стоят под определенными планетами, под покровительством Луны. И то, что происходит жизни, не зависит от меня. Это покровительство высших сил».

После случившегося пошли разговоры, что певица планирует возобновить сотрудничество с автором этого шедевра – Максимом Фадеевым. Катя Лель призналась, что встречалась с продюсером по его приглашению.

«Я поздравила его с оглушительным мировым успехом, он ответил: «Ну, подумаешь, это у меня шестой или седьмой трек мировой такой успешный». Я парировала: «Да, но тройка мирового лидера Spotify – это, наверное, все-таки впервые?» Конечно, Макс талантливый, даже гениальный, он мне сказал: «Понимаешь, вот земной шарик. И сегодня все на этом земном шарике знают Катю Лель, которая поет «Мой мармеладный», – поделилась артистка.

Ведущие шоу «Мурзилки Live» Брагин, Гордеева и Захар высказали надежду, что сотрудничество певицы и продюсера восстановится. А сама Катя пожелала на прощание всем слушателям «Авторадио» и гостям Всемирного фестиваля молодежи гармонии с самими собой и этим миром.